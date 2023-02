El partido de la Fecha 6 de la Liga BetPlay 1-2023, entre Santa Fe y Unión Magdalena, tuvo todo tipo de ingredientes y hechos. Pero el 0 por 0 final, dejó inconformidad en la afición del local y hasta integrantes del club rojo se quejaron por el poco tiempo de juego efectivo. Y Alexander Mejía se refirió a este y otros temas.

En el marco del cumpleaños ‘santafereño’ y de la despedida de Leandro Castellanos, se dieron 2 penales atajados por Ramiro Sánchez a Wilson Morelo y un empate sin goles. Pero si había polémicas por el juego de bajo ritmo y muchas interrupciones del visitante, el jugador más importante de los samarios quiso enfocar la atención en otro lugar.

(Vea también: Deportivo Cali venció y empujó al Tolima hacia la crisis; los hinchas señalan al DT)

Alexander Mejía estalló en protestas y respondió a críticas después de Santa Fe vs. Unión Magdalena

Después de resaltar el esfuerzo de los jugadores, por el empate en la capital, cuestionó que programen partidos en las primeras horas de la tarde de Bogotá; por la altura, la temperatura y las condiciones para los visitantes:

(Vea también: Hasta en el partido de despedida se lesionó Leandro Castellanos; DT lo confirmó)

“No es fácil venir a jugar acá, en un horario poco habitual. Quiero remarcar, hay que tener una planificación muy buena en los partidos porque el horario de las 2 de la tarde es muy complicado. Hay que sentarse a revisar, la gente que manda en el fútbol, la que nos orienta, para que se vea un mejor espectáculo. Jugar a las 2 de la tarde en Bogotá es totalmente difícil…”.

Aunque pudieron perder el partido por 2 penales, el veterano del Unión Magdalena resaltó el comportamiento defensivo y dio a entender que todo es válido para sumar y seguir soñando: “¿Chances de gol claras? Las 2 de penalti, 2 remates al arco y arriba, circulaban la pelota y no nos hacían tanto daño, pases al vacío donde teníamos centrales que cortaban la pelota, jugaban con la intención. El fútbol es tan relativo que, al final, se pudo ganar y con pocas chances. De ahora en adelante, todo vale para nosotros”.

Según Mejía, su equipo debe pensar en clasificar y no en el descenso, ya que así lo hizo el Deportivo Pereira en 2022 y fue campeón. Pero sumó una reflexión sobre lo que señalan de su equipo con la pérdida de tiempo y él ratificó que lo importante es sumar en la tabla:

“Se puede decir del tiempo efectivo, se puede hablar que nos tiramos haciendo tiempo. La realidad es que sumamos y que nos vamos tranquilos… Es válido todo lo que hicimos hoy”.

En el tema arbitral hay una confusión en todo lo que dijo Alexander Mejía, porque en la primera respuesta cuestionó al árbitro por el segundo penal sancionado, puesto que considera equivocada la visión del juez central y se lo dijo:

“En el primero hay una infracción, pero en el segundo, le manifestaba al árbitro que no hay ninguna posibilidad que el jugador se acerque al arco, porque está de espaldas. Si nos vamos a revisar todas las manos en estas últimas fechas, en el fútbol colombiano, hay que pitar todas y por partido se van a pitar 2 o 3. Hay que revisar si la mano impide el recorrido de la pelota o el recorrido del jugador, si va en trayectoria al arco”.

Después, el volante explicó que el VAR funciona mal, demorado y quita concentración en los partidos del FPC: “Tenemos que sentarnos a revisar este montón de cosas, que están sucediendo en nuestro fútbol porque se está perdiendo demasiado tiempo, en revisar [en el VAR]. En las grandes ligas son 10 o 15 segundos y jueguen… Para que nuestro fútbol sea más competitivo, que sea de más tiempo efectivo, que se juegue más”. Y terminó diciendo que la idea es que la herramienta mejore el FPC y no se pierda tiempo en las revisiones.

Pero en una respuesta posterior, dijo que no hubo incidencia del arbitraje en lo ocurrido: “No creo que el árbitro haya incidido en ninguna parte del juego. Hubo 2 penales puntuales, los pitó y uno trata de ir, discutir, esperar si se va pa’ atrás todo. Pero cuando el árbitro toma la decisión, no se puede hacer nada”.

Eso sí, Mejía no estuvo confundido al decir que Santa Fe no superó al Unión Magdalena y que su juego no fue peligroso, pero que hubo un pequeño cambio cuando José Enamorado desequilibró:

“Con todo respeto, no vi una situación clara de Santa Fe, en el primer tiempo. Tuvo la pelota, un 80-20 o un 70-30, pero si tienes la pelota tienes más posibilidades de agredir al rival. Pero Santa Fe no nos agredía, recurrían a ese pelotazo atrás de nuestros centrales y nunca nos agarraron mal parados… No creo que nos hayan superado en acciones de goles, yo no vi…”.

En la extensa atención a medios, el experimentado jugador, que pasó por la selección Colombia y fue al Mundial Brasil 2014, resaltó el trabajo del portero Ramiro Sánchez y ratificó que su equipo tiene para soñar arriba y no abajo. Pero lo que dijo del juez, del VAR y de Santa Fe, seguro da para discusiones y debates.