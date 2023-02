Independiente Santa Fe y Unión Magdalena se enfrentaron en el marco de la sexta fecha de la Liga BetPlay 1-2023 en el estadio El Campín. El encuentro finalizó con un empate 0-0.

En efecto, antes de iniciar el compromiso, el cuadro santafereño le realizó un homenaje a Leandro Castellanos, quien se retiró del fútbol profesional tras más de 15 años de trayectoria. En el “León” estuvo ocho años, donde se coronó campeón en seis oportunidades ganando tres Superligas entre 2015, 2017 y 2021; el torneo colombiano en 2016, la Copa Suruga Bank 2016 y por último y menos importante la Conmebol Sudamericana 2015.

Asimismo, sobre las 2 de la tarde rodó el esférico en la gramilla del Nemesio Camacho, Leandro Castellanos arrancó el encuentro como inicialista y posteriormente fue sustituido por José Silva a los 5 minutos donde le puso punto final a su carrera.

No obstante, en rueda de prensa post partido el entrenador Harod Rivera confirmó que el guardameta de 38 años iba a disputar el primer tiempo pero al momento de realizar el calentamiento sintió una molestia en el aductor, razón por la cual pidió ser sustituido.

“Dialogamos con Leandro de que jugara al menos un tiempo, pero me dice el cuerpo médico que cuando íbamos a entrar a la cancha que tuvo un dolor en un aductor y preferimos no arriesgarlo, se realizó el cambio, aunque lo planificado era que jugara mínimo 45 minutos, afortunadamente no pasó nada, pero fue bueno para él porque tuvo su homenaje”. Explicó el técnico ibaguereño.