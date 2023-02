El equipo de Manizales contó con un inicio de torneo deficiente, pronto se anunció la salida de su director técnico Diego Corredor. La constante en el fútbol es que a la salida de un técnico mejoran los resultados, no se dio para el Once Caldas.

(Le puede interesar: Espectacular tifo del Deportivo Pereira en el clásico cafetero le da la vuelta al mundo)

Actualmente, el exjugador Elkin Soto tiene las rienda del barco caldense que ha sufrido su primer naufragio en la Copa Betplay, el onceno blanco está a la espera de quien será el nuevo técnico en propiedad, que tendrá como gran reto alejar al equipo del descenso.

El 16 de febrero los de Manizales viajaron a la capital de Norte de Santander a enfrentar al Cúcuta Deportivo, este encuentro correspondía a la primera fase de la Copa que se caracteriza por enfrentar a los equipos de la A y de la B del fútbol colombiano.

En este primer encuentro los locales ganaron el partido 3-1 con goles de Agudelo al minuto 31 y de Zapata a los minutos 23 y 66, por parte de los visitante solo existió un solitario gol de Cardona en el minuto 38.

(Lea también: “Me parece bien”: Juan F. Cadavid, sobre reducción de sanción al Tolima; Macnelly lo apoyó)

Los blancos buscaban hacerse fuertes en su casa y remontar el resultado en la vuelta de la Copa Betplay, el pasado 22 de febrero, los goles fueron esquivos para el Once Caldas hasta que en el minuto 58 Alejandro Artunduaga abrió el marcador para los de Manizales.

En el estadio de Palo Grande no llegaron más goles, los del Once no pudieron encontrar otra anotación que igualara el global y los llevara a la disputa por la clasificación desde el punto penal, el pasó fue para los motilones.

En Liga Betplay no se le dan los resultados al Once Caldas

El pasado fin de semana se jugó el clásico del eje cafetero donde los blancos se enfrentaron al actual campeón (Pereira), el partido terminó 3-1 a favor de los dirigidos por Alejandro Restrepo donde Ángelo Rodríguez , Carlos Ramírez y Juan Pablo Zuluaga fueron los encargados de darle los tres puntos al Deportivo Pereira, mientras que para el equipo local la anotación fue un gol en propia puerta de Jhonny Vásquez.

Lee También

El nombre que suena para técnico del Once Caldas

Precisamente, en el partido contra Pereira, se comenzó a generar la posibilidad de un referente del fútbol colombiano, Juan Carlos Osorio, el risaraldense de 61 años fue visto en la tribuna, lo que despertó la ilusión de los caldenses, quienes lo recuerdan gratamente en el banco de Manizales.

Del 2009 al 2011, Osorio fue el director técnico del Once Caldas, lapso en el que se coronó campeón de la Liga en el 2010-II.

El profesor JUAN CARLOS OSORIO, hace presencia en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Dios, me has mirado a los ojos y me has enviado una señal. pic.twitter.com/7Svgw3lSlO — @FamiliaBlanca11 (@FamiliaBlanca11) February 19, 2023

Hasta el momento no se conoce un pronunciamientos por parte del club, ni por parte del exseleccionador de México y más recientemente técnico del América de Cali; que hace poco, también, fue mencionado como posibilidad para el Junior de Barranquilla.

Por: Nicolás Del Portillo Rojas