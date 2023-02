El primer clásico cafetero del año en el Fútbol Profesional Colombiano, disputado el pasado domingo 19 de febrero en el estadio Hernán Ramírez Villegas, terminó con triunfo del Deportivo Pereira 3-1 ante Once Caldas, sigue siendo noticia y en esta ocasión por el estupendo recibimiento por parte de la barra ‘Matecaña’ Lobo Sur Pereira, que se ha ganado todos los reconocimientos y elogios al haber lucido en la salida a los actos protocolarios, un creativo tifo de los ‘Supercampeones’, con los colores del equipo y el trofeo del título de Liga obtenido el 7 de diciembre del 2022.

(Lea también: Clásico cafetero fue ‘Matecaña’: Pereira venció al Once Caldas y lo hundió más en crisis)

No hay duda que este es un animé que marcó la historia y a pesar de los años sigue trascendiendo, por lo que el trabajo artístico de Los Lobos, se volvió viral no solo en Colombia, sino en todo el mundo, dando la vuelta por grandes portales deportivos del planeta futbolero, quienes incluso lo han reconocido como uno de los mejores tifos de Sudamérica y que puede competir con los principales de Europa.

No, no es Dortmund, no es Europa. Es en Colombia. El tifo de la hinchada del Deportivo Pereira, actual campeón del fútbol colombiano, para recibir a su equipo en el Clásico del eje cafetero vs Once Caldas. Top. pic.twitter.com/Im6wcx0v9q

Sorry but @Corpereira fans do tifos supremely well pic.twitter.com/pkFuYO2HBJ

How about THIS TIFO from Deportivo Pereira in Colombia 🇨🇴

The champions going up against their clásico rivals Once Caldas. A little bit of “Supercampeones” in the coffee capital of Colombia! ☕️💫 pic.twitter.com/HWq98jgHsT

— Nico Cantor (@Nicocantor1) February 20, 2023