Ser técnico de Atlético Nacional es un sueño que tienen muchos estrategas del continente. También hay muchos exjugadores del club que tienen entre sus planes regresar algún día para aportar su experiencia desde el banco. Sin embargo, y con la actual dirigencia son muy pocas las posibilidades que tienen de regresar lo ídolos verdolagas, sea cual sea el cargo.

Esto ha quedado demostrado en los últimos meses, pues grandes referentes como Alexis Henríquez han tenido que salir a buscar oportunidades de dirigir en otros clubes. Así mismo jugadores que ya brillaron con la verde y blanca se han ido a jugar a otros equipos, pues no son bienvenidos en el ‘Rey de Copas’.

Sin embargo, esto no le quita la ilusión que tienen algunos de regresar. Uno de ellos es el argentino Hugo Morales, quien es muy bien recordado por los hinchas verdes. El creativo que estuvo en Nacional entre el 2004 y el 2006 fue uno de los primeros extranjeros en romper la tradición de los puros criollos. Con la camisa del ‘verdolaga’ marcó 10 goles en 62 partidos y fue campeón del fútbol colombiano en el 2005 bajo el mando de Santiago Escobar ,un técnico histórico de Nacional.

En este tiempo, ‘Moralito’ desplegó su magia en el Atanasio y se convirtió en el ídolo de toda una generación de hinchas verdes. Su salida tomó por sorpresa a los aficionados, pues por ese entonces era uno de los mejores jugadores del plantel.

Poco se sabía de su salida hasta que él mismo contó la verdad en conversación con un medio de comunicación de la ciudad de Medellín.

“La verdad, es una pregunta que siempre me hago. No hay rencor con nadie, ni con el cuerpo técnico ni con directivos. Simplemente, un día me llamaron a firmar mi salida del equipo y ya. La verdad es que me fui muy triste, soñaba con retirarme en Nacional y vivir en Medellín. Pero me quedo con lo bueno y ojalá como técnico pueda tener la oportunidad de volver y dar una mano al club” reveló.