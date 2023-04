Actualmente Deportivo Cali vive un infierno; en 10 partidos jugados por el rentado local, los dirigidos por Jorge Luis Pinto acumulan un total de ocho puntos, lo que los tiene en el fondo de la tabla. Esta mala situación, la vivió América de Cali, y el máximo accionista del cuadro rojo no quiere que su rival de patio viva en el infierno.

Para los micrófonos de ‘Zona Libre de Humo’, ‘Tulio’ Gómez habló del sistema deportivo de la Dimayor, y de paso manifestó: “Hay temas administrativos que yo no conozco, pero futbolísticamente, si el Cali juega como nos jugó a nosotros, tiene con qué salir de la zona de descenso. Como jugó contra nosotros, es un equipo muy distinto al de otros partidos”.

Además, Tulio habló sobre el promedio. “El promedio es la defensa de los equipos grandes, porque una campaña mala de cualquier equipo grande y se va para la B”.

Y siguió diciendo: “Cuando digo que no hay que desaparecer el promedio para que el Cali no se vaya, estoy pensando en que mañana se puede ir al América. Y no es necesariamente porque un equipo esté quebrado, mire a Junior, con esa nómina que tiene”, agregó.