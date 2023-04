Lo que se creía que era una rueda de prensa rutinaria del técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, en la previa del juego entre el ‘Vinotinto y Oro’ y Academia Puerto Cabello, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2023, dejó un hecho en el que sale mal parado el estratega. Y todo porque arremetió contra uno de los periodistas que cubre la actualidad del equipo.

El entrenador Torres, tras finalizar el encuentro con los comunicadores que dispone por obligación la Conmebol y en la que entregó novedades sobre la actualidad de su plantel, no dudó en ‘despacharse’ contra uno de los jóvenes periodistas que están al lado del club; cuando pensaba que su voz ya no era escuchada, y se disponía a alejarse del recinto dispuesto por la jefatura de prensa para tal fin.

“¿Ya puedo hablar o no?”, preguntó de forma afanosa Torres Oliveros. Y luego, cuando recibió el visto bueno, aun cuando su voz se escuchaba en la transmisión del club, se fue con toda contra el periodista de Ondas de Ibagué, Iván Lozano; justamente al que en la rueda de prensa tras la victoria frente a Junior por la ‘Otra mitad de la gloria’, señaló como el que le había preguntado hasta cuando iba su era.

“A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese.. (Inaudible)”, agregó el orientador, haciendo un gesto con sus manos. Y, posteriormente, preguntó de manera insistente: “¿Vio cómo lo mate? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol…¿Lo maté o no lo maté con calidad?…El gordito allá… (Inaudible)”, espetó, mientras de fondo se escuchaban risas.