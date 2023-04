Ante la contingencia que afecta al Deportes Tolima, que tiene a dos de sus tres arqueros lesionados y solo se quedó con Christian Vargas para afrontar la Liga BetPlay 1 2023 y la Copa Sudamericana, un viejo conocido se ofreció para darle la mano a un equipo que lleva en su corazón: el paraguayo Joel Alberto Silva, quien sueña con volver a vestirse de ‘Vinotinto y Oro’ y sacar de apuros al grupo.

En diálogo con El Rincón del Vinotinto, el guardameta de 34 años, quien se encuentra libre desde hace un buen tiempo, cree tener las condiciones que necesita el club para este especial momento del semestre, en el que se quedó sin porteros suficientes para las dos competencias. Lo anterior, ante las lesiones de Juan Camilo Chaverra y William Cuesta, al parecer ambos con problemas de meniscos.

“Qué más quisiera yo que eso de volver. Si me llaman me voy yo de una. Ojalá que se pueda dar, no les puedo decir no, nunca. Siempre estoy y estaré abierto para el club”, dijo el golero, quien actualmente hace parte del elenco Fernando de la Mora, que compite en el Torneo de Ascenso en suelo guaraní. Y que en caso de que lo llamen desde Ibagué, podría llegar a la ‘tribu’ sin problema alguno.