Unión Magdalena derrotó 3-1 a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay, en un juego que tuvo goles, expulsiones y mucha polémica, sobre todo por la rueda de prensa en la que Marco Pérez denunció haber sido víctima de racismo.

Según el delantero del equipo antioqueño, Álex Mejía, capitán de Unión Magdalena, le dijo que era un “esclavo” en repetidas ocasiones, tanto así que decidió exponer el caso públicamente, pues es consciente que dentro de la cancha que los futbolistas se dicen muchas cosas.

“Lo que yo vi en el terreno de juego, y por el cual vengo aquí a la rueda de prensa, es que estoy un poquito triste porque Mejía me dice ‘esclavo’. Eso es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar. Esto no puede quedar así […] Estaba bravo porque estábamos peleando, pero son cosas que quedan en la cancha. Como por ejemplo, vos son malo, yo tengo una Libertadores, cosas así. Pero ya cuando te dicen esclavo son cosas que no van en el fútbol“, dijo el atacante en la atención a medios.

Desde Águilas Doradas le gritamos al mundo: 🚫¡NO AL RACISMO! 🚫 #StopRacism pic.twitter.com/IMgaObpkNZ — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) April 3, 2023

Periodista atacó a Álex Mejía por supuesto comentario racista

A raíz de la situación, uno de los periodistas que levantó su voz fue Luis Francisco Andrade, conocido como ‘Paché Andrade’, quien en su cuenta de Twitter le recordó a Mejía que también es afrodescendiente, calificándolo como una persona “ignorante”.

Lo curioso es que Mejía es “claramente” también afro descendiente, pero ignorante! https://t.co/iWItljNIZO — Pache Andrade (@pacheandrade) April 3, 2023

El mensaje del narrador deportivo causó revuelo en la plataforma, puesto que hubo personas que lo criticaron por dar su opinión sin tener el otro lado de la versión, es decir, las declaraciones Álex Mejía.

No obstante, el comunicador nacido en Tumaco, Nariño, consideró que su punto de vista no era falto de rigor, pues señaló que le cree a Marco Pérez y que preguntó sobre la situación antes de opinar.

Allí no hay falta de rigor; está claro y lo mejor en el equipo se lo advirtieron. Estaba tan seguro que quiso dejar el precedente. Que cosa la de algunos como usted que se sienten censores, sin conocer el tema como quienes tenemos acceso a las fuentes. https://t.co/XOt7Ydvl67 — Pache Andrade (@pacheandrade) April 3, 2023

Nunca opino sin preguntar, como lo está haciendo usted; si hay una próxima oportunidad pregúnteme primero… https://t.co/v1I3ZwWjLs — Pache Andrade (@pacheandrade) April 3, 2023