Una grave denuncia hizo en la noche del domingo el delantero de Águilas Doradas Marco Pérez, de grata recordación en Ibagué, pues no en vano es el goleador histórico del Deportes Tolima. El chocoano, uno de los referentes del conjunto antioqueño, denunció al volante del Unión Magdalena, Alexander Mejía, porque, dice él, fue racista durante el cotejo válido por la fecha 11 de la Liga. Esta fue la rueda de prensa en la que contó todo.

El partido quedó 3-1 a favor del equipo local, y en la rueda de prensa en la visita al Sierra Nevada de Santa Marta, Pérez irrumpió y con nombre propio señaló a Mejía de llamarlo “esclavo”, en lo que sería una clara alusión a su color de piel. La dura acusación cae sobre capitán del ‘ciclón bananero’ y rápidamente se difundió en redes sociales.

“Lo que yo vi en el terreno de juego, y por el cual vengo aquí a la rueda de prensa, es que estoy un poquito triste porque Mejía me dice ‘esclavo’. Y eso es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar. Le dije al profe (Lucas González) y esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo”, aseveró el delantero, quien está dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Estas fueron sus palabras.

Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas, denunció públicamente a Alexander Mejía, por decirle “esclavo” durante el desarrollo del juego celebrado en el estadio Sierra Nevada. pic.twitter.com/ainS97CXfB — Juank Cardona (@JuankCardonaF) April 3, 2023

Pérez, de 32 años y quien lleva cinco anotaciones en la Liga Betplay, uno de ellos precisamente ante Unión Magdalena por la vía del tiro penal, no ocultó su desgano ante lo que considera una afrenta, no solo a su persona, sino a los demás deportistas de raza negra que actúan en las competencias organizadas por la Dimayor, tanto en la A como en la B.

No es la primera vez que Marco Pérez es víctima de comentarios racistas, pues anteriormente le han sucedido situaciones similares en países como España y Argentina, cuando era más joven. Sin embargo, nunca se le vio tan incómodo con lo que considera fue una agresión vil por parte de un adversario, quien mientras era ponderado como gran figura del encuentro por parte algunos periodistas, al tiempo era señalado.

Por el momento, ni el acusado, uno de los experimentados del actual certamen liguero, ni el club samario se han pronunciado sobre este suceso que enloda aún más la imagen del rentado local. Y en especial la de un futbolista multicampeón en el fútbol colombiano, considerado por la parcial de Atlético Nacional como uno de los ídolos en sus 75 años de historia y con el que ganó recientemente la Liga 1 2022.