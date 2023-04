Con la lesión de rodilla del arquero William David Cuesta, que lo marginaría de lo que resta del primer semestre, Deportes Tolima quedó con un solo arquero inscrito para disputar no solo la Liga BetPlay 1 2023, sino la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023: Christian Vargas, quien el pasado sábado, tras el empate (1-1) ante el DIM, recibió elogios de su técnico, Hernán Torres Oliveros.

(Lea también: Tolima echaría mano a portero sub-20 para jugar Sudamericana, por lesión de su titular)

El pereirano será el encargado de custodiar el marco del cuadro de la ‘Tierra Firme’ en ambos torneos, toda vez que el cartagenero Juan Camilo Chaverra, quien había llegado a reforzar la plantilla, sufrió una lesión de meniscos en su rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. Una lesión similar tendría el propio Cuesta, aunque aún no ha sido confirmada por parte de la institución en sus canales.

Aunque en la Liga no habría posibilidad de inscribir a un nuevo futbolista para que resta del certamen, luego de que se venciera el plazo el pasado viernes para apuntar jugadores libres, en la Copa Sudamericana el reglamento permitiría recurrir -a última hora- a esta posibilidad: la de ir a por un golero al mercado, aunque las opciones que se adecúen a las necesidades del club sean bastante pocas.

De acuerdo con lo estipulado al artículo 3.7.5.5 del reglamento de la Sudamericana, en lo referente a la inscripción de profesionales, el elenco ‘Vinotinto y Oro’ podrá incluir hasta cinco nuevos elementos a su lista de buena fe, con respecto a la utilizada en la fase preliminar. Lo que apoyaría el deseo de la dirigencia de contratar a un nuevo guardameta, conscientes de la contingencia en la plantilla.

Eso sí, si quiere emplear, tendrá un plazo para legalizar su presencia en la nómina, incluso hasta el tercero de los seis partidos de esta fase; sin que ello quiera decir que pueda actuar sin tener la documentación completa. Como el debut en el torneo, en la visita a Puerto Cabello de Venezuela, está a la ‘vuelta de la esquina’, todo apuntaría para que estuviera a partir de la segunda fecha de esta fase.

(Vea también: En solo una semana, tres arqueros de Selección se lesionaron en el Atanasio Girardot)

Aunque la última experiencia con contrataciones de última hora no resultó beneficiosa para el club en el semestre anterior, cuando llegaron los defensas Héctor Urrego y Juan Camilo Saíz para reforzar la línea defensiva, luego de que el plantel se quedara sin centrales por lesiones, en esta situación en particular la urgencia de no quedar desprotegidos; lo que obligaría a buscar un candidato.

Con Cuesta, al menos de manera oficial, ya son ocho los jugadores que hacen parte del departamento médico, de los cuales cinco -incluido él- irían de cirugía. Una realidad caótica en materia de lesiones de la escuadra tolimense, que se volvió costumbre en la era de Torres Oliveros: que incluso ha dejado escapar títulos por no tener a disposición a todos los elementos de su equipo.