Después del triunfo de Millonarios sobre América de Cali, 4-3 en un partido que tuvo emociones y muchos errores, Alberto Gamero se refirió a la situación de Óscar Cortés y si debe ser prestado a la Selección Colombia Sub-20 o se queda en el equipo. A su estilo, explicando la difícil posición en la que se encuentra, dejó todo en manos del mismo futbolista.

El afán de título es grande, es la exigencia que hacen los hinchas del club ‘embajador’ y sería premio justo después del proceso que ha llevado el samario en Bogotá. Pero la gloria de un Mundial, sea la categoría que sea, puede pesar para la decisión del futbolista y podría sumar al precio en una futura venta.

Pues, Gamero queda en medio de los intereses de todas las partes y dio a entender que no quiere ser responsable o culpable, dependiendo lo que pueda pasar en las próximas semanas.

Alberto Gamero y el problemas con Óscar Cortés, Millonarios y la Selección Colombia Sub-20

Después del partidazo que jugó Cortés; con gol, asistencia y gran nivel, cuestionaron al entrenador y aclaró su papel en esta polémica: “No es que Gamero tenga la última palabra, porque yo no soy el dueño, yo soy el técnico de Millonarios. También tenemos que mirar que hay un jugador que tiene un anhelo y también tenemos que mirar que hay una institución que tiene un patrimonio. Hay que mirar muchas cosas”.

Según el DT de Millonarios, el joven es el que toma la decisión y no duda de que definirá lo mejor para su carrera, recordando que ya es figura dentro y fuera del campo: “No es –váyase y no pasa nada– o –quédese y no pasa nada–. La única persona que puede decir eso es el mismo jugador, porque va a jugar un Mundial”.

Incluso, Alberto Gamero habló en nombre de Enrique Camacho y Gustavo Serpa, presidente y representante de los máximos accionistas del club, respectivamente. Dejó en alto el nombre y rendimiento de Óscar Cortés, como uno de los mejores del FPC, así como lo reconocieron a nivel internacional:

“No es que Gamero vaya a dar la última palabra, que el presidente vaya a dar la última palabra o que el doctor Serpa vaya a dar la última palabra. Nosotros somos colombianos y queremos que a la Selección Colombia le vaya bien y si queremos que le vaya bien, tiene que llevar a los mejores jugadores y Óscar es uno de los mejores jugadores, tiene que ir”.

Y aunque suene fuerte, el DT siente que es un problema para él, sea lo que decida el joven talento azul, pero no quiere que le caiga nadie:

“No me voy a oponer, nunca. Pero hay dos puntos que manifesté, si me opongo a que vaya; Colombia me cae encima a mí. Y si digo que vaya; la hinchada de Millonarios va a creer que no estoy pensando en Millonarios”.

Con un sonido llamativo, para bajar un poco la tensión del tema, Gamero dijo y cerró la conversación, por ahora: “Entonces [sonido de silbido], que decida el jugador [risas]”.

¿Cuándo se juega la Selección Colombia el Mundial Sub-20?

Como ya es conocido, el evento ahora se jugará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Colombia iniciará su participación el 21 de mayo contra Israel, jugará el 24 de mayo contra Japón y cerrará la fase de grupos el 27 de mayo enfrentando a Senegal.

Si el equipo de Héctor Cárdenas avanza, deberá afrontar entre el 30 de mayo y el 1 de junio los octavos de final. Los cuartos se disputarán entre el 3 y 4 de junio, las semifinales serán el 8 de junio y los últimos dos partidos del Mundial serán el 11 de junio, ya sea por el tercer puesto o por la gran final.

En esas fechas, Millonarios va a estar jugando la segunda parte de la ronda de grupos de la Copa Sudamericana 2023; en Bogotá contra Peñarol será el 23 de mayo, en Brasil contra América Mineiro será el 6 de junio y el 29 del mismo mes tendrá que visitar a Defensa y Justicia de Argentina.

Además, en esa misma época estarán jugando los partidos definitivos de la Liga BetPlay 1-2023, dependerá de lo que avance el equipo azul y las fechas de Dimayor para saber los partidos que Óscar Cortés podría perder si es prestado a la Selección Colombia Sub-20.