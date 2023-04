El próximo jueves 27 de abril se disputa uno de los clásicos del fútbol colombiano y está en juego acercarse a la clasificación a los ocho de los cuadrangulares. Por eso, presintiendo lo que se viene en este duelo de alto nivel, Alberto Gamero habló de lo que piensa que será el partido Millonarios vs. América.

En una entrevista para el programa ‘Zona libre de humo’ de la ciudad de Cali, el entrenador de los ‘embajadores’ se refirió a varios temas que reflejan que tiene muy estudiado al rival. Aunque sus declaraciones pueden hacer pensar que podrían sorprenderlo si el plan de los visitantes es diferente.

Visualizando una seguidilla de partidos en pocos días, que lo llevarán a disputar puntos definitivos en Liga BetPlay 1-2023 y Copa Sudamericana 2023, el samario contestó sin filtros y dando sus argumentos de lo que ve del ‘escarlata’ caleño.

Análisis de Alberto Gamero antes del partido Millonarios vs. América

Aunque habían pasado pocas horas del triunfo de América contra Pereira, y a pesar de que Millonarios estaba en Santa Marta después de empatar con Unión Magdalena, Gamero no perdió tiempo y analizó al rival:

“La conclusión que tengo del partido de América con Pereira, no creo que nos venga a salir aquí. Va a venir con su estructura, con el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Me di cuenta de que jugó mucho tiempo con la línea de tres en el fondo, carrileros y no laterales. Pero ellos han jugador con cuarto atrás y hay que tener esas dos memorias”.

Eso sí, el técnico de los azules sabe que su equipo es peligroso y tiene para ganar en casa, por eso hace énfasis en lo que preparará para atacar: “Hay que darles una idea a nuestros jugadores de lo que es América, pero le doy más importancia a lo que tenemos que hacer nosotros”. Pero el samario se mostró tranquilo y cree que Alexandre Guimaraes no va a atacar tanto como lo hace en casa y con otro tipo de rivales:

“Uno siempre dice: si pone a todos los jugones, tendrá que jugar con catorce, pero jugadores de campo son solo diez. Pienso que él ya tiene algo montado con [Adrián] Ramos y con [Facundo] Suárez, me inclino que pone a Carlos Darwin Quintero por el sector derecho y deja a Sarmiento por el lado izquierdo. A no ser que saque a alguno de los dos delanteros y ponga a Darwin como mediapunta”.

Alberto Gamero fue más allá y pronosticó que América no tendrá un ataque tan fuerte en la altura de Bogotá: “Pienso que va a venir con dos líneas de cuatro y, máximo, con un mediocentro. Y si viene con línea de tres, serán dos mediocentros y ahí restaría el volumen de ataque que pueda tener”. Además, el estratega confirmó que Millonarios va con todo el equipo principal, después de dar descanso a varios jugadores principales en la visita a Santa Marta.

En una pregunta difícil, pero que ‘calienta’ el duelo Millonarios vs. América que se viene, Gamero habló de obtener su primera victoria en el historial contra Guimaraes: “Ojalá que sea la primera vez este jueves”.

Y cuando los periodistas de ‘Zona libre de humo’ lo cuestionaron por los mejores jugadores del fútbol colombiano, entre David Mackalister Silva, Daniel Cataño y Carlos Darwin Quintero, Gamero trató de ser calmado, pero sumó a otro de los azules: “No me pongas a pelear con los jugadores, son buenos; Cataño tiene un momento muy bonito, Silva es un jugador importante, lo de [Óscar] Cortés cada día me impresiona más. Y tengo que ser realista, la actuación de Carlos Darwin Quintero, no es que diga que tenga que irse allá, pero es un jugador europeo”.

Todo se dirá en la cancha, el juego será el que defina si el técnico de Millonarios tiene razón en sus pronósticos o si lo sorprende América en el Estadio El Campín. Pero el clásico ya toma temperatura y se vivirá con intensidad.