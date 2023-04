El pasado 24 de abril, en un encuentro lleno de intensidad y que terminó con polémica, América de Cali derrotó al Deportivo Pereira en juego válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 1-2023. Y minutos después del final, hubo una publicación del equipo ‘matecaña’ en contra del arbitraje del central Éder Vergara.

En el partido se vio la superioridad de los rojos, poniendo a prueba en repetidas oportunidades al portero Santiago Londoño, que hubiera sido la figura si todo termina en empate. Pero el gol agónico de Adrián Ramos, que días atrás también protestó contra un árbitro, cambió todo y por esa jugada llegó el tuit en la cuenta oficial de los pereiranos.

Aparte de esa acción, el técnico Alejandro Restrepo se pronunció en rueda de prensa, reconociendo que América fue superior en el trámite, pero habló de una falta que pudo terminar con expulsión para los dueños de casa. Todo esto quedó en el aire, pero horas después la publicación desapareció de las redes y muchos preguntan la razón.

A los 15 minutos llegó el primer gol de América por intermedio de Andrés Sarmiento, las jugadas de riesgo y dominio de los rojos se mantuvieron en todo el primer tiempo y parte del segundo. Sin embargo, Pereira también tuvo opciones para empatar y lo logró a los 67 de juego con cabezazo de Carlos Ramírez.

El remate del duelo tuvo más riesgo para los dirigidos por Alexandre Guimaraes, pero el portero Londoño se lució, lo mismo hizo Diego Novoa para que no se volteara el marcador. Y en una de las últimas acciones llegó una seguidilla de rebotes y el potente remate de Ramos para dejar el 2-1 definitivo.

Sin embargo, en la jugada previa a la anotación hubo un contacto en la cara de Geisson Perea, los pereiranos esperaban que el VAR interviniera para anular el gol. Esto no sucedió y el final del partido tuvo protestas y quejas del visitante, como la que hubo después del juego con Boca Juniors.

Pero lo más llamativo se vio en las redes sociales del Pereira, con una pregunta sobre la acción mencionada, que después borraron:

Además, en la rueda de prensa se escucharon palabras del técnico Alejandro Restrepo, en modo de protesta, sobre otra decisión del árbitro central por perdonar la segunda amarilla a Kevin Andrade.

Con el respeto que lo caracteriza, el entrenador que llevó al primer título de Liga al Deportivo Pereira se manifestó:

“No me gusta hablar de los árbitros, respeto mucho sus decisiones, pero hay jugadas puntuales que cambian partidos. Fui y los felicité porque siento que habían hecho un buen partido, pero en una jugada puntual se puede cambiar todo y no hablo de la del gol, porque no la he visto. Pero hay una jugada puntual, que los invito a revisar, donde ellos se pueden quedar con uno menos y son jugadas que a nivel internacional no te perdonan”.