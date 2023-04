Cada partido de la Liga BetPlay 1-2023 es una oportunidad para polémicas y discusiones alrededor, sea por lo del campo de juego o asuntos extradeportivos. Y en el encuentro del pasado 19 de abril, con el 1 por 1 entre Boyacá Chicó y América de Cali, no fue diferente y Adrián ramos fue la cara visible de lo ocurrido.

El delantero del equipo rojo, que pocas veces sale a protestar o quejarse por los árbitros, en la rueda de prensa posterior al encuentro no pudo aguantar y dijo todo lo que pasó con el central Edilson Ariza. Aunque pudiera ser por las decisiones que tomó en el último juego, ‘Adriancho’ afirmó que siempre hay problemas cuando él imparte justicia cuando juega su equipo.

Lo que dijo Adrián Ramos del árbitro de Boyacá Chicó contra América

La primera pregunta que le hicieron a Ramos iba enfocada a su sustitución por estar amonestado, pero el jugador aprovechó que mencionaron una decisión del juez central para desahogarse: “Ya que mencionas al señor Ariza, llegué en el 2020 y en todos los torneos, cada vez que él pita, es un problema. No sé qué tenga contra América; yo no me quejo, juego fútbol. Si pierdo, lo acepto; si gano, no falto al respeto”.

Pero la molestia del experimentado atacante venía de tiempo atrás y así lo explicó:

“Es arrogante, siempre que ha ido al Pascual Guerrero es un problema, pueden revisar todos los partidos que nos ha pitado, nunca terminamos contentos. Tiene un problema, porque hemos cambiado mucho de nómina y con todas es lo mismo. Creo que van a tener que mirar, hablar con el hombre, a ver qué es lo que tiene”.

Según los registros, este es el primer encuentro de 2023 en el que América tiene arbitraje de Ariza, pero sumando todos los partidos del equipo rojo desde el regreso de Adrián Ramos, hay saldo de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. A pesar de esto, para el nacido en Santander de Quilichao el problema es serio y exigió que el juez se pronuncie si pasa algo contra los ‘escarlatas’:

“Que hable de frente, si tiene algún inconveniente con América. Nos estamos jugando nuestro trabajo, se están acercando las fechas importantes para meternos a las finales, para que este señor venga a salir con estas cosas. Por favor, que lo revisen, no puede ser que todos los años sea lo mismo, llevo cuatro torneos iguales, cada partido es una discusión con él”.

Para cerrar su intervención, después de aclarar que es el único juez central con el que tiene problemas su equipo, el capitán de los caleños dijo que no acostumbra a este tipo de declaraciones: “Me da mucha pena, no soy de estarme quejando, pero con este señor ya se pasó”.

En la misma rueda de prensa, el técnico Alexandre Guimaraes también criticó la expulsión de Brayan Córdoba en el primer tiempo, que afectó a su equipo durante más de 70 minutos. Según él, la jugada estaba muy lejos del arco de Diego Novoa y no había razón para sacar la roja en esa acción.