La confesión la hizo el mismo Hámilton Ricard en ‘Expediente final’, programa de Caracol Televisión en el que hicieron una reconstrucción de la vida y los últimos días de Freddy Rincón.

Allí hablaron varios amigos del ‘Coloso de Buenaventura’, pues muchos de los exfutbolistas con los que compartió en Colombia tienen un gran recuerdo de él y quisieron aportar con los buenos momentos que tuvieron juntos.

Faustino Asprilla, Ricard, Miguel el ‘Niche’ Guerrero y los hijos del exfutbolista, que en su momento estuvieron muy tristes, contaron cómo fueron esos últimos días de Freddy, cuando los diagnósticos médicos eran cada vez más desalentadores.

La confirmación del fallecimiento de Rincón fue el 13 de abril, dos días después del accidente de tránsito en una calle de Cali, y Ricard contó cómo fue que su amigos se le manifestó a él y a otras personas.

“El día que Fredy muere no hay música ni nada, estamos ahí hablando, tranquilos. De un momento a otro se nos prendió el salmo en el televisor y nos quedamos en shock. En el televisor se me acababa de manifestar Fredy”, contó el también exfutbolista colombiano, quien no quiso ir de fiesta con el día del accidente.