El mal día para Fernando Gaviria, velocista de la escuadra española Movistar, estuvo matizado por las duras condiciones climáticas que el pelotón debió afrontar.

(Vea también: Firmas vetaron a Nairo y ‘Supermán’ en Europa; Santiago Botero destapó la olla)

La lluvia, la carretera lisa y hasta las bajas temperaturas confabularon en contra del rematador antioqueño, que a falta de 110 kilómetros para la línea de meta sufrió una caída que lo hizo retrasar del lote.

El paisa cayó en una curva durante un descenso, a donde arribó el carro de su equipo con auxiliares que lo ayudaron a reincorporarse y hasta a vestir un uniforme adicional para combatir el frío.

Sin embargo, al corredor de 28 años de edad no le alcanzó la fuerza para reintegrarse al pelotón y quedó afuera de la disputa de la fracción, aplazando así su objetivo de victoria en el presente Giro de Italia.

Lee También

En video, la particular situación:

A tough day at the office.

Nothing but respect for the riders out there. #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/pqoYslP6eA

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2023