En la etapa 6 del Giro de Italia, Fernando Gaviria culminó en el quinto puesto y aunque admitió que quedó satisfecho con el resultado, no se siente conforme con su remate de sprint.

Para los medios oficiales de Movistar, el ciclista colombiano dejó claro que tomó malas decisiones al momento de rematar la carrera.

“Vinimos a esto, a dar todo cada día en el sprint. Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas. Me voy por un lado contento, porque la etapa fue linda y dimos todo lo que teníamos, no nos dejamos nada en las piernas; pero a la vez, pienso que actuamos mal. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerzas, más velocidad, y así habría podido ganar”, dijo.

🗣️ .@FndoGaviria tras su quinto puesto en la 6ª etapa del 🇮🇹 @giroditalia | #Giro: “Vinimos a esto, a dar todo cada día en el sprint. Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas. Me voy por un lado… pic.twitter.com/J0gPDh7Epo — Movistar Team (@Movistar_Team) May 11, 2023

Posteriormente, Gaviria manifestó: “Aunque me descolgase, pienso que para nosotros fue mejor que la etapa fuese rápida, porque los sprinters llegamos más ‘medidos’. Con la fuga hasta el final por delante, pienso que fue una carrera linda para todos, tanto para el pelotón como para quienes nos vieron por la televisión. ¿Fuerzas para ganar? Habían, porque ya me las gasté todas hoy, quedé muerto”.

5️⃣ª posición de 🇨🇴 @FndoGaviria en el sprint masivo que decidió la sexta etapa del 🇮🇹 @giroditalia | #Giro en Nápoles. pic.twitter.com/olKh2D40dC — Movistar Team (@Movistar_Team) May 11, 2023

Hasta la fecha, este resultado ha sido el mejor que Gaviria ha obtenido en esta versión del Giro de Italia, donde se ubica 137 en la general a 48 minutos y 15 segundos del líder. ¿Qué opinas de las declaraciones de uno de los mejores sprinters del país?.