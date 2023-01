La carrera de Fabián Vargas lo ha dejado, hasta ahora, como uno de los jugadores colombianos con más títulos en la historia del fútbol. Y aunque su paso por España no fue muy largo, hubo hechos que lo marcaron para su vida y que lo llevó a cambiar la opinión del Real Madrid y del Barcelona.

(Vea también: Fabián Vargas confesó que le sacó el cuerpo a la Selección Colombia en Mundial de 2014)

Aunque los títulos llegaron con América de Cali, Boca Juniors, Internacional de Porto Alegre y la selección Colombia, los meses con Almería de España le dejaron situaciones para el recuerdo. Sobre todo, con los 2 equipos más grandes del fútbol ibérico, el bogotano vivió hechos que no todos pueden contar.

Muy conocida es la anécdota del bogotano con Lionel Messi, cuando el argentino le regaló varias camisetas del Barcelona, después de una goleada 8 por 0 y que servirían para una subasta que buscaba ayudar a personas afectadas por el invierno en Colombia. “Nos metieron 8-0. Después pensé que me dio una camiseta por cada gol que nos metieron. El utilero no podía creer que Messi estuviera en el vestuario, con la bolsita y las camisetas”, confesó.

Fuertes palabras de Fabián Vargas contra Real Madrid, por lo que vivió en España:

Pero con Real Madrid no le fue tan bien a Vargas, no solo por los resultados, también por cuenta de las peleas que tuvo en cancha con Iker Casillas y Guti. Y aparte de lo que se vio en ese momento, también hubo algunas cosas que vio en el estadio Santiago Bernabéu y que no le gustaron.

Así lo contó en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio el pasado 16 de enero, cuando estaban hablando de la Supercopa de España que ganó el Barcelona, superando en todo al Real Madrid, con marcador de 3 por 1.

Lee También

Sin dar muchos detalles, las palabras de Vargas no dan lugar a interpretaciones diferentes a molestia y dolor por los 3 enfrentamientos que tuvo entre 2009 y 2011 con los blancos, jugando para el Almería:

“Me gusta más el estilo del Barça y a mí me pasó algo, yo era hincha y me gustaba ese Real Madrid de ‘los Galácticos’, soñaba jugar en el Real Madrid. Pero tuve la oportunidad de ir a enfrentar a ese Real Madrid de Mourinho y, lo que viví dentro de la cancha, los jugadores, como trataban a sus rivales; me pareció asqueroso. Además de eso, cuando llego al estadio, un día de hincha, ver cantando a la hinchada con un megáfono; se me salió ese equipo”.

En ese momento, el periodista Juan Felipe Cadavid, que estaba conduciendo el espacio radial, recordó que Fabián tuvo una fuerte pelea con Casillas y que estuvieron cerca de llegar a los golpes. Pero el exjugador dijo que también hubo un encontrón con Guti:

“Y con Guti, es que la de Guti no se vio tanto”.

(Lea también: La Kings League de Piqué e Ibai arrasa con el clásico Real Madrid-Barcelona en Internet)

No queda muy claro si lo que pasó en el campo, aparte de las peleas que pueden darse entre jugadores, pasó a un tema más personal u ofensivo con Fabián Vargas. Tampoco hay detalles sobre si no le gustó que los hinchas del Real Madrid alentaran con un megáfono desde la tribuna o si el problema era lo que decían. Pero el sentimiento es claro y él no se guardó nada, como generalmente ocurre cuando está frente a los micrófonos y las cámaras.