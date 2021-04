green

Uno de los hombres que más ha sonado en el caso de Diego Maradona es Matías Morla, el abogado que lo acompañó durante los últimos años de su vida y que es denominado como uno de los hombres que estaba al tanto de todo lo que pasara con el ídolo argentino.

Sin embargo, desde hace varios meses decidió guardar silencio mientras que Giannina Maradona y Dalma Maradona, hijas del 10, lo señalaban como uno de los responsables de la muerte de su padre y empezaban un litigio para conocer los bienes y la herencia que dejó uno de los mejores futbolistas de la historia [Lea acá: La fortuna de Diego Maradona: ¿la heredarán sus hijos?] .

Pero su tiempo de no decir nada finalizó y en las últimas horas se han revelado avances de lo que será su primera entrevista sobre la muerte de Maradona en este 2021. La charla se la concedió al periodista Jorge Rial, quien estrena un nuevo programa con estas palabras del letrado.

Aunque la publicación completa saldrá hasta este lunes 5 de abril, en TV Nostra, en los anuncios se escucha a Matías Morla decir: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado“, que concuerda con el audio revelado hace unas semanas.

En las imágenes mostradas no se ve la cara del abogado, pues en Argentina dicen que él decidió cambiar algunos rasgos para no ser reconocido en la calle, pues su cara fue difundida en todos los medios de comunicación cuando falleció el ‘Pelusa’.

Además de su ataque a las hijas del 10, él asegura que “no me interesa quedar bien con nadie” y recuerda que también le afectó la muerte del hombre que se había convertido como un padre para él.

El proceso judicial aún continúa y los últimos detalles que se conocen del caso es que solicitaron en siete países conocer los bienes que allí tenía Diego Maradona en el momento de su muerte.

Entre otras polémicas, hace unas semanas se conoció un audio en el que revelaron que el ‘Barrilete cósmico’ fumaba marihuana con una de sus hijas, aunque siguen las investigaciones para develar cuál fue la causa que llevó a su muerte.