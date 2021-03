green

La pieza fue publicada en el programa ‘Ángeles de la mañana’, espacio del canal argentino América TV, y en ella se escucha la voz de Diego Maradona reclamando lo que serían 900.000 dólares que le correspondían y que nunca habría recibido.

“Dalma, se te nota de lejos la mentira. No sabes mentir. Tu mamá es una ladrona y vos le serviste de cómplice”, dice el famoso ‘10’ en la primera parte de su despachada.

Posteriormente, acusa a Dalma Maradona de poseer el dinero y de no querer entregárselo: “Te llamo porque la plata está en tu cuentita, Dalmita. Y eso lo sabes”.

De acuerdo con el medio que emitió el audio, Matías Morla, abogado del exjugador fallecido recientemente, enfrentaba a las partes y por eso el famoso ‘10’ reaccionaba así.

De hecho, Diego Maradona arrastraba problemas legales de años atrás con Claudia Villafañe, madre de sus hijas Dalma y Gianinna, quienes estuvieron en todo momento del lado de su mamá.

Audio de Diego Maradona a su hija Dalma (desde el minuto 1:03:47):

Reacción de Dalma Maradona

Frente a la publicación del mensaje, la hija de Diego Maradona se pronunció en su cuenta de Instagram cargando tintas en contra del abogado Matías Morla y los medios que le hacen eco.

Acá, el mensaje completo:

“Menos mal que el abogado no iba a filtrar los más de 600 audios que tenía de mi papá. Me da mucha vergüenza este tipo… Matías Morla. Nunca, pero nunca, van a encontrar un audio mío en complicidad con esa mafia de asesinos. Sigan mostrando cosas viejas, pero es claro quiénes son los culpables. Y los programas que reproducen audios viejos, me encantaría saber cuál es su fin”.



Instagram @dalmamaradona