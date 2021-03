green

En medio de las investigaciones por la muerte del exfutbolista argentino, aparecieron diálogos entre hombres como Matías Morla, representante legal de Diego Maradona; Leopoldo Luque, médico del ‘Pelusa’; y Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla.

“Por favor, que las hijas no se lo lleven a su casa. Es fundamental que Gianinna [Maradona] no se lo lleve. Te tienes que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”, señala Pomargo ante Luque, quien aprueba todo con un escueto “listo”.

Posteriormente, el mismo Pomargo advierte que si se siguen sus indicaciones y el excampeón del mundo permanece lejos de su familia, el provecho económico estaría garantizado.

“De esto depende el trabajo de todos. De mí depende el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”, apuntó.

Por otra parte, el abogado Morla le pide al doctor Luque que sea más cuidadoso con sus declaraciones sobre el aparente alcoholismo de Maradona, a quien le suministraban tabaco y licor para dominarlo, según se supo en las últimas semanas.

“No digas más que tuvo un momento alcohólico porque después pueden decir que firmó borracho o algo así. Lo que te había dicho es decir: ‘por momentos cuando toma dos copas de vino con la medicación le hace mal’. Bórrate de los medios”, decía el mensaje.

Además, el propio Morla avisa que no se podía encargar de las sustancias que le daban a Maradona.

“Pero boludo, vos me decís córtale el alcohol o el faso. Boludo, con el faso yo no tengo nada que ver. Será que voy a comprar marihuana, boludo. El alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas, tampoco soy médico… No puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta”, concluye el fragmento de las conversaciones que fueron publicadas por el diario Olé.

Entre tanto, el caso sigue en investigación con imputaciones por homicidio culposo a una parte del personal médico que lo cuidó en sus últimos días.