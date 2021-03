Las inquietudes sobre las condiciones en las que se encontraba Diego Maradona cuando falleció todavía están presentes. Existen versiones de todo tipo, y en muchas de ellas los apuntados son los que eran más cercanos a ‘el Diez’; de hecho, se revelaron audios de quienes eran los encargados de cuidar a Maradona.

Su hija Dalma Maradona es una de las que más polémicas ha causado, ya que en varias oportunidades ha manifestado, abiertamente, la mala relación que tiene con Matías Morla, exrepresentante legal del ‘el Diego’; incluso, a comienzos de diciembre, la heredera de Maradona publicó un fuerte mensaje contra el abogado.

Ahora Dalma se pronunció sobre el documental lanzado por Infobae. En este, la argentina expresó su expectativa por ver la información que había recolectado el diario argentino:

En seguida, comentó que no se resistía, ya que aquel documental prometía revelar aspectos sobre la intimidad de ‘el Pelusa’ y, además, aprovechó para mandarle otra indirecta a Morla. Esta es la publicación que hizo la hija de Maradona en su cuenta de Twitter:

No se si estoy preparada para ver el informe que hizo INFOBAE… Pero como dicen que hay audios de Mati creo que no me voy a poder resistir! Alguien lo vio?????? #justicia

— Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021