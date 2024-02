Ser jugador profesional de fútbol es el sueño de muchas personas, ya que hacen lo que verdaderamente aman, ganan bastante dinero, son reconocidos y mucho más.

Sin embargo, esto muchas veces no es tan bueno, dado que se acaba la vida cotidiana, ya no es fácil salir con la familia y su exposición en redes sociales y otras aplicaciones es prácticamente nula.

De hecho, hasta entrar a una aplicación de citas, como Tinder o Bumble, se puede convertir en un problema gigante que podría perjudicar su carrera.

Ese, justamente, fue el caso que le ocurrió a Emirhan Delibas, un futbolista de 21 años de edad que estaba en el Besiktas de Turquía, pero que le descubrieron su perfil en una de estas aplicaciones y por eso decidieron dejarlo sin trabajo.

En una foto que se hizo viral en sus redes sociales, se ve el perfil del futbolista con una foto tomada en un espejo en el que resalta su costoso reloj, cualidades, estatura y demás.

Emirhan Delibas having his Beşiktaş contract terminated over having a Bumble account is the most Turkish football thing of the week 😂🫠

The plot is about to thicken. Delibaş’s dad says he’s gonna expose the dirty laundry of the manager.

Delibaş translated means ‘mad head’ pic.twitter.com/u2Rwyqv8AW

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) February 20, 2024