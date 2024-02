Se avecinan horas claves en Sao Paulo por cuenta del colombiano James Rodríguez, quien no estuvo con sus compañeros en la final de la Supercopa de Brasil este domingo.

(Vea también: Carlos A. Vélez le dio sermón al padre Linero por culpa del Real Madrid: “Yo me asusté”)

El ’10’ de la Selección Colombia estaría arreglando su salida del club, tal y como lo mencionó el portal OUL en una nota en la que aseguran que el cucuteño se reunirá con los directivos en los próximos días para rescindir su contrato.

De hecho, el medio citado señala que la ausencia de Rodríguez en el título de Sao Paulo se debe a que el cuerpo técnico no lo incluyó en la lista de convocados y, por ende, habría fracturado la relación.

Por su parte, Carlos Belmonte, directivo del ‘Tri’, detalló en una entrevista con Globo Esporte que James no se ha logrado adaptar al fútbol brasileño, por lo que su salida del club estaría muy cerca.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja, pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería, como no juega, no está satisfecho”, dijo el ejecutivo después del título ante Palmeiras.