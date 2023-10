Para esta doble jornada, la Selección de Ecuador ya sufrió la primera baja confirmada. Se trata de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo del Brighton que se retiró lesionado en el descanso del partido que fue derrota contra el Aston Villa en el juego por la fecha 7 de la Premier League.

Si bien se espera un reporte médico oficial por parte del club inglés, el entrenador italiano Roberto De Zerbi dio a conocer que Estupiñán: “Está lesionado y no podrá jugar por un largo tiempo. Perdemos a un jugador muy importante para nosotros”, comunicó en la previa del duelo por Europa League frente al Olympique de Marsella.

(Vea también: Fin a la novela de Ecuador: dicen si le quitarán puntos en Eliminatoria por caso de Alfaro)

La baja de Estupiñán es sensible tanto para el club como para su seleccionado, equipo que no sabe lo que es no tenerlo en el equipo desde noviembre de 2021, cuando enfrentó a Venezuela, es decir, dos años desde la última vez que jugaron sin el lateral de 25 años. El surgido en Liga Deportiva Universitaria fue titular en los duelos ante Argentina y Uruguay, siendo clave en ambos encuentros.

Moisés Caicedo, con molestias

Otro jugador que tiene el asterisco de la duda es Moisés Caicedo, una de las principales figuras del equipo Tri y además protagonista del último mercado de pases al convertirse en el fichaje más caro en la historia de la Premier League con su traspaso al Chelsea.

(Lea también: Descartan a otra figura de la Selección Colombia para los duelos ante Uruguay y Ecuador)

El mediocampista de 21 años terminó con una molestia en una de sus rodillas ante Fulham y prendió las alarmas en el equipo de Londres. “Moisés Caicedo recibió un golpe en la rodilla, aunque al final del partido se unió al resto del equipo mientras aplaudía a los fanáticos visitantes. El club no puede empantanarse por su crisis de lesiones”, dijo su entrenador Mauricio Pochettino.

Lee También

Habrá que esperar un examen médico a profundidad para el joven futbolista y determinar si se suma a las bajas de Ecuador para la doble fecha Eliminatoria frente a Bolivia y Colombia.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.