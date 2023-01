En Europa se sigue moviendo la bolsa de jugadores, pues aún continúa el mercado de invierno. En las últimas horas se conoció que Duván Zapata es del interés del Everton de Inglaterra.

(Le puede interesar: Yerry Mina, acorralado por hinchas de Everton, que protestaron por mal momento del equipo)

Según información del periodista Fabrizio Romano, Los Toofes pretenden que Atalanta les ceda el jugador a préstamo por un año. Los detalles de la negociación incluirían una opción de compra para el equipo de la ciudad del Liverpool, todo dependerá del rendimiento del jugador.

Everton are prepared to approach Atalanta to negotiate for Colombian striker Duván Zapata. Intermediaries will work on the deal with Everton open to loan with option clause proposal 🔵 #EFC

Atalanta would only be open to discuss a permanent transfer for Zapata, as things stand. pic.twitter.com/td25x3EyRn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2023