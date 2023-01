Carlos Antonio Vélez arrancó el 2023 con toda. En su espacio radial de Antena 2, donde siempre emite sus discursos sin ‘pelos en la lengua’, manifestó felicidad por el paso de Jhon Jáder Durán al Aston Villa, considerándolo como el nuevo prospecto del fútbol colombiano. Pero, también aprovechó para ‘echarle tierra’ al mal presente de Rafael Santos Borré en el fútbol alemán.

Sobre el nuevo atacante de la Premier League, afirmó:

“Durán va al Aston Villa. Si bien, no es top cinco en Inglaterra, es una escuadra que figura, y que participa activamente de competencias nacionales e internacional. Que él sepa, que la vida deportiva no es como se la imagina, él debe responder allá y acá en la selección. Me alegro por él, que le vaya muy bien. Pronto vamos a tener un jugador hecho en el fútbol europeo”.