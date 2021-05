green

Es difícil no mezclar la frase ‘Tú tranquilo’ con el nombre de David Ospina, un hombre que a sus 32 años se ha ganado el respeto a nivel local e internacional como deportista y como figura pública. Eso sí, tiene muchos datos llamativos que lo hacen una frecuente búsqueda en Internet.

Este ídolo de la Selección Colombia nació el 31 de agosto de 1988 en Itagüí, Antioquia (ver mapa), y es hijo de Hernán Ospina (fallecido en 2019) y Lucía Ramírez. Su hermana menor es Daniela Ospina, que fue esposa de su colega James Rodríguez y es madre de su sobrina Salomé Rodríguez.

Su trayectoria profesional comenzó muy joven a sus 16 años con Atlético Nacional, con el que fue tres veces campeón. De allí pasó a Niza en Francia, al Arsenal en Inglaterra y en la actualidad al Napoli en la Serie A de Italia.

La estatura de David Ospina, tema de polémica

El arquero colombiano mide 1.83 metros, una altura que para los fanáticos en Inglaterra fue criticada durante su estancia en Arsenal. Si bien no ha sido un problema durante sus 16 años de trayectoria, se convirtió en tema de controversia frecuente.

Los hinchas mostraban su cariño con cánticos a Ospina, pero a la salida del estratega francés Arsene Wenger llegó también el cierre de su etapa en la Liga Premier. El nuevo técnico lo descartó y eso dio para que se convirtiera en refuerzo del Napoli en la Serie A en 2019.

Su experiencia ha pesado para que tenga mayor protagonismo que su compañero italiano Alex Meret, que mide 1.90 metros y que con 24 años sigue siendo una promesa en el arco. Para este joven, Ospina ha sido una gran guía.

Los miedos de David Ospina

El arquero colombiano hizo la particular confesión de su temor a las gallinas durante una entrevista en el programa de ‘Suso el Paspi Oficial’. “No es que les tenga pánico, es que no somos buenos amigos. Con los animales de pluma no sé qué me pasa”, confesó.

Así fue la infidencia que es posible ver en este video, del canal de YouTube de ‘Suso el Paspi Oficial’, durante la entrevista del futbolista (minuto 29:08):

Récords de David Ospina en Selección Colombia

Arquero con más partidos (105).

Segundo jugador con más partidos (105, a seis de los 111 de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama)

Jugador más joven en alcanzar los 100 partidos (con 31 años y 6 días)

Arquero colombiano con más partidos en un Mundial (9 disputados en Brasil-2014 y Rusia-2018) En ambos compartió con su excuñado James Rodríguez.

¿Cómo es la familia de David Ospina?

La esposa de David Ospina es Jessica Sterling, con quien está casado desde 2008. Son padres de una hija llamada Dulce María​ y un hijo llamado Máximiliano. Ambos residen en Nápoles en Italia y tienen una relación desde que fue jugador en Atlético Nacional.

Ospina contó que conoció a su pareja por medio de Messenger y que solo luego de seis meses pudo conversar con ella en persona. Ese fue el principio de una relación que tienen ahora, en la que incluso se apoyan en sus negocios por fuera del fútbol profesional, tanto los de David como los de Jessica.

El hermano de la empresaria Daniela Ospina ha confesado su deseo de volver a Colombia para terminar su carrera con Atlético Nacional, intención en la que ha encontrado el apoyo de su esposa.

Las manos de David Ospina

El arquero de Selección Colombia contó en una conversación con Colombia.co que tiene un cuidado especial con sus manos ya que son la razón de su profesión. “Las hidrata, las consiente y las protege con guantes cada vez que va al gimnasio”, contó el sitio acerca del antioqueño.

Lo llamativo es que una de sus últimas lesiones fue precisamente en su mano izquierda, en marzo de 2021. Por suerte, eso no lo alejó mucho de las canchas ni le impidió su convocatoria en Selección Colombia bajo el mando de Reinaldo Rueda, con miras a los partidos de la Eliminatoria y la Copa América.

Multas de David Ospina y su futuro con Napoli en Serie A

Aurelio de Laurentiis, máximo directivo del club, le impuso una millonaria multa al arquero por abandonar una concentración obligatoria impuesta por ese directivo tras un encuentro ante el Salzburg por la Champions League, según contó el diario ‘La Gazzetta dello Sport’.

La multa de David Ospina con el club fue por 53.958 euros, unos 200 millones de pesos colombianos, aproximadamente en ese momento, de acuerdo con lo publicado por el diario español ‘As’ acerca de la molestia directiva con los jugadores.

La actualidad de David Ospina con Napoli en la Serie A está en vilo pues a pesar de que tiene todavía contrato por un año con el equipo y se había hablado de renovarle, el diario ‘As’ advirtió que medios italianos afirman que el colombiano saldría del club.