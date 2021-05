green

Atlético Nacional se prepara para el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el entrenamiento de este domingo fue interrumpido por el grupo de hinchas que fueron hasta la sede del club a las afueras de Medellín.

El casi centenar de aficionados llegó hasta Guarne con el fin de manifestarles a los jugadores su inconformismo con la actual campaña, pues no están peleando por la Liga y si no ganan el miércoles contra la U. Católica, en Chile, no continuarán en la Copa Libertadores.

Con arengas, gritos, banderas, los hinchas manifestaron su inconformismo por estos resultados y los jugadores salieron hasta la puerta para escucharlos y hablar con ellos.

“Es una vergüenza porque Atlético Nacional es el equipo del cual sus familias viven en este momento. No sé si a ustedes les interesa saber que la reputación de ustedes en la calle, con 13 millones de hinchas que somos, es que son unos ladrones. Esa tendría que ser una razón de peso para que al menos ganaran uno de los títulos que disputamos”, dijo uno de los voceros de los Los Del Sur.

Luego de los insultos y todas las cosas que les dijeron los hinchas a algunos de los jugadores allí presentes, les llegó el turno a los futbolistas y el cuerpo técnico de defenderse.

El encargado de hablarles a los aficionados de Nacional fue Jefferson Duque, capitán del equipo antioqueño quien ha tenido momentos buenos y otros de muchas críticas en este semestre, especialmente por una rueda de prensa en la que habló de sus compañeros.

“Qué más les vamos a decir. El compromiso lo tenemos allá y tenemos que venirnos clasificados. No tengo nada más por decir“, aseguró el delantero antioqueño antes de darse la vuelta con el resto de sus compañeros y ser abucheado por las personas allí presentes.

En el lugar no hubo hechos de violencia ni se conoce que la Policía hiciera presencia en el lugar, pero la presión de la afición a los jugadores sí se hizo sentir.

Video de los hinchas de Nacional contra los jugadores

Estas son algunas de las imágenes que los mismos aficionados grabaron en la sede del club en la que se ve parte de lo que pasó este domingo.

Mensaje de @LDSoficial a los jugadores de Atlético Nacional || Respeten a la hinchada @nacionaloficial pic.twitter.com/bmbiZzSlOr — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) May 23, 2021

"El compromiso lo tenemos allá y tenemos que venirnos clasificados, no tengo nada más por decir" 🙃 – El capitán de @nacionaloficial Gracias a @LDSoficial y @PradoVerde1999 🔥 pic.twitter.com/s0aHD2v7gq — Daniel Augusto™ (@augustonarvaez8) May 23, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Del Sur | Barra Popular (@ldsoficial)