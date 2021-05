green

Junior vs. River Plate y Atlético Nacional vs. Nacional (URU) fueron los dos partidos que hicieron caos en la jornada del miércoles en la Copa Libertadores. Finalmente, los dos se pudieron jugar, aunque en uno sonaban las aturdidoras contra los manifestantes y en el otro se pelearon los futbolistas.

Sobre lo que pasó en Barranquilla y Pereira, Carlos Antonio Vélez mostró total apoyo a la Conmebol por imponer su mano dura contra los manifestantes a quienes él llamó “gatos”, pues dice que no eran muchos, aunque sí causaron bastantes estragos.

“Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero no se solucionan así. Privándonos del fútbol, no. Que 200 gatos nos vengan a decir si queremos que la competencia continúe o no. ¿En qué mundo estamos? Los jugadores de fútbol tienen derecho a trabajar y lo hicieron. Los medios igual. El que quiera gritar que grite. Estoy de acuerdo con el que grita, no con el que agrede”, expresó en Planteta Fútbol el periodista.

Él se refirió específicamente a lo sucedido en las cercanías al estadio Roberto Meléndez, donde la Policía tuvo que utilizar hasta bombas lacrimógenas para sacar de allí a los protestantes, a quienes Vélez criticó sin conocerlos.

“En Barranquilla se jugó frente a 200 que quisieron impedirlo, que estaban en su derecho de protestar, pero no de impedirnos ver fútbol. Si son hinchas deben ser de esos que mendigan para que les den plata al frente del estadio para la droga. Me parece bien que la Conmebol haya hecho lo que hizo. Los problemas seguirán con fútbol o sin fútbol”, dijo.

Sobre lo que pasó en Pereira, Vélez señaló que los manifestantes eran personas que desean impedir que fumiguen las plantaciones del Cauca, señalándolos de “etnias”.

“¿Se paran 50 tipos al frente del hotel y hay que hacerles caso? Cuando uno sabe que lo único que hay detrás es que unas etnias colombianas no quieren que les fumiguen sus plantaciones en el Cauca, por favor“, expresó.

Carlos Antonio Vélez habla de la Copa América

También sacó un espacio para dar supuesta nueva información sobre la realización de este torneo que comenzará en un mes exacto y que, por ahora, se mantiene entre Colombia y Argentina, aunque todo estaría en las manos de Iván Duque.

“Ya el mundo sabe quienes somos nosotros y por mucho que lo quieran maquillar, todo el mundo lo sabe. A hoy no hay ninguna afirmación contraria a que en Colombia se hará la Copa América. Si mañana Colombia decide no hacerla, no se hará. Si por alguna razón de seguridad no se puede hacer, pues no se hará”, expresó.

No obstante, el periodista deportivo no pudo ocultar que en Colombia se están vulnerando los Derechos Humanos, aunque no señaló que entidad es la que lo hace por parte del Estado.

“El gran patrocinador de Copa América es Qatar y no sé si ellos pueda hablar de Derechos Humanos. Que en Colombia se violan, sí; por parte de todos, de los violentos y del Estado. Si no la queremos hacer, no la hagamos; si no la podemos hacer, no la hagamos, igual el fútbol va a continuar”, aseguró.

Duro mensaje al presidente de la Dimayor

Por las manifestaciones de los últimos días en Cali, el partido contra Deportes Tolima no se ha podido disputar y hay dudas sobre lo que pasará con el rentado local.

Por este hecho, Carlos Antonio Vélez le mandó un duro mensaje a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aunque podría dejar la institución en los próximos meses.

“Agárrese los calzones doctor Jaramillo. Con el mismo respeto que siempre le hablo, esta vez le digo: póngase serio en lo de Cali-Tolima. Ese partido se tiene que hacer sí o sí. Hay opciones, la Federación Colombiana de Fútbol tiene canchas en Barranquilla. No insistan donde no los dejan jugar porque hay unos vagos que no lo permiten”, expresó.