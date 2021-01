green

Atlético Nacional, como casi todas las veces en los últimos tres años, volvió a perder contra el Tolima. Ahora ocurrió en el partido que ambos equipos jugaron este jueves por los cuartos de final de la Copa Colombia, en el que el cuadro de Ibagué se impuso por 2 a 0 y se convirtió en uno de los cuatro semifinalistas del torneo.

La paternidad del Tolima sobre el cuadro paisa es cosa seria. Desde la final de la liga colombiana entre ellos que el equipo vinotinto y oro ganó en el primer semestre de 2o18, ambos clubes han disputado 12 partidos. De ellos, nueve los ganó el conjunto ‘pijao’, dos fueron empates y solo uno lo ganó Nacional.

Los hinchas ‘verdolagas’ tienen que soportar nuevamente las burlas propias de una situación como esa y los jugadores del equipo antioqueño están avergonzados por ello. Así lo demostró el delantero Jefferson Duque, quien asistió a la rueda de prensa posterior al partido para ofrecerles disculpas a los aficionados del club y demostrar que estaba cansado de volver a perder contra el Tolima.

“Quise venir en representación del grupo a poner la cara, a pedirle disculpas a toda nuestra hinchada, al profe, porque esto que pasó es una vergüenza. Nos viene pasando y ya no nos tiene que pasar más. No vine aquí para quedar bien con la hinchada, pero quiero que mis jugadores entiendan donde estamos”, declaró bastante molesto el atacante de Nacional.

Su autocrítica no paró allí. Duque concluyó su intervención con palabras fuertes, que creyó necesarias para que sus propios compañeros entiendan que la paternidad del Tolima se tiene que acabar de una vez por todas. “De aquí nos tenemos que tocar las que son para salir de este bache, pero ya no más, ya no más. Unas sinceras disculpas a toda la hinchada. Perdón”, concluyó el jugador.

Las declaraciones de Duque se están compartiendo profusamente en las redes sociales. Los hinchas de Nacional destacaron que su capitán demostrara esa postura por la derrota que padecieron contra un Tolima que les ha hecho la vida imposible desde hace casi tres años.

El equipo ibaguereño ahora se enfrentará contra el Pasto en una de las semifinales de la Copa Colombia. La otra la protagonizarán Independiente Medellín y Deportes Quindío.

