Este jueves, Atlético Nacional se sacó de la manga un fichaje que nadie esperaba: Alex Stik Castro, quien tuvo unas muy buenas presentaciones hace un tiempo, se convirtió en la sexta cara nueva para el 2021.

El atacante de 26 años, que se une al grupo de los mejores fichajes, llegó al verde luego de su paso por el fútbol mexicano, dónde estuvo con Cruz Azul. En ese club solo estuvo un año y con las dificultades que trajo la pandemia.

Así lo anunció el conjunto ‘verdolaga’ en sus redes sociales, aunque el futbolista aún no está en Medellín:

¡Alex Castro llegará a Medellin en las próximas horas para realizarse los exámenes médicos respectivos y poder así vestirse de verde! 🇳🇬💚 El delantero colombiano llega procedente del Cruz Azul de México a préstamo por un año con opción de compra. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Y32cip6952 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 21, 2021

¿Quién es Alex Stik Castro y cómo le fue recientemente?

Su mejor temporada la tuvo en el 2019, cuando jugó para Deportes Tolima. En aquel momento fue la gran revelación del torneo en el equipo de Alberto Gamero.

En 2020, Cali, club dueño de su pase, lo vendió a México, aunque hubo varios inconvenientes para su traspaso. Allí no le fue tan bien, pues en todo ese año jugó 12 partidos, aunque fue solo titular en seis. No obstante no anotó ningún gol.