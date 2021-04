green

Además de James Rodríguez, personajes como David Ospina, Rafael Nadal, Gerard Piqué y Cristiano Ronaldo han expresado sus miedos. En algunas entrevistas y también en revelaciones de personas cercanas a ellos, se han conocido algunos detalles.

Miedos de James Rodríguez y más deportistas

James Rodríguez:

En una entrevista con Daniel Habif, el volante colombiano comentó: “Le tengo temor a las serpientes”. El futbolista dijo que, pese a que se considera como una persona que no le tiene miedo a muchas cosas, no le gusta ver a ese animal.

En el siguiente video, del canal de YouTube de Daniel Habif, se encuentran las afirmaciones (minuto 1:27:48):

David Ospina:

El portero del Napoli de Italia confesó que la gallina no es su animal preferido; en una conversación con ‘Suso’, David Ospina comentó: “No es que les tenga pánico, es que no somos buenos amigos. Con los animales de pluma no sé qué me pasa”.

A continuación podrá ver la parte de la entrevista mencionada, que se encuentra en el canal de YouTube del comediante (minuto 29:10):

Gerard Piqué:

En una conferencia de prensa, antes de un partido entre Barcelona y Manchester United por la UEFA Champions League, el entrenador del equipo inglés, Ole Gunnar Solskjaer, expuso que Gerard Piqué le tiene miedo a las agujas; ambos jugaron para Manchester en el año 2005.

Después de eso, le preguntaron a Piqué por aquellas declaraciones del técnico noruego, a lo que él respondió: “Es verdad, las odio”. En el siguiente video, del canal de YouTube del AS, se puede ver el momento señalado:

Rafael Nadal:

En 2014, el tenista español admitió que le teme a la oscuridad: “Me da miedo cuando oscurece”, dijo Nadal en un diálogo que publicó el canal de YouTube de Australian Open. A continuación verá lo que dijo el máximo campeón del Rolang Garros (minuto 2:23):

Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo teme que su hijo “no sienta la misma hambre, la misma voluntad” que él, así lo dijo ESPN, citando una entrevista que le hicieron a Khabib Nurmagomédov, boxeador y amigo del portugués. Además, agregó que el futbolista quiere que su hijo sea su sucesor.