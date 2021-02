Atlético Nacional vio debutar al guardameta de la Selección Colombia en 2005, y ahora hay ilusiones de que vuelva antes de retirarse del fútbol.

El arquero antioqueño, en una entrevista que hizo para ESPN, señaló que no le tiene miedo a retirarse del fútbol, pues es consciente de que es un evento que debe pasar, así que solo le queda prepararse y dar lo mejor en sus últimos años de carrera.

“Es algo que llegará en algún momento y si te coge preparado no será tan fuerte. A medida que pasan los años y ves cerca ese momento, es algo que empiezas a hablarlo”, mencionó.

Sin embargo, antes de decir adiós, tiene un pendiente con el equipo ‘verdolaga’:

“Si volvemos a esa época de Atlético Nacional sería un sueño concluir o terminar mi carrera. Es un equipo del cual soy hincha, que me dio a conocer, que me dio la oportunidad de debutar como profesional, en el cual gané dos títulos y en donde también me faltaron muchas cosas por hacer”, señaló David Ospina.