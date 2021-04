green

Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina son dos de los jugadores de fútbol más importantes del país; ambos han tenido una larga trayectoria en Europa.

Datos curiosos de David Ospina

El portero colombiano manifestó que conoció a su pareja, Jessica Sterling, por redes sociales: “Fue por Messenger y duré como seis meses hablando con ella por teléfono”, dijo Ospina en una entrevista con ‘Suso’. El jugador agregó que fue muy difícil organizar una reunión con Jessica porque esta “no se dejaba ver”.

Posteriormente, formalizaron su relación. Esta es una publicación que hizo David Ospina en su cuenta de Instagram, en la que se puede detallar a la familia del deportista:

Igualmente, el colombiano le confesó a ‘Suso’ que uno de sus principales miedos son las gallinas: “No es que les tenga pánico, es que no somos buenos amigos. Con los animales de pluma no sé qué me pasa”.

En el siguiente video, del canal de YouTube de ‘Suso el Paspi Oficial’, se puede ver la entrevista que ofreció el deportista (minuto 29:08):

En el espacio, Ospina afirmó que también le hubiese gustado jugar en la posición de delantero; además, se considera un coleccionista de camisetas de fútbol y uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cuando estuvo en Niza, debido a que le costó adaptarse a la ciudad.

Datos curiosos de Juan Guillermo Cuadrado

A diferencia de David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado conoció a su esposa, Melissa Botero, en persona, como ella misma lo contó a Comunidad Cristiana de Fe: “Yo trabajaba en una tienda de Adidas. Él fue a recoger unas prendas; lo saludé, lo atendí y él quedó enamorado”.

A continuación podrá ver a la pareja en una publicación que hizo Cuadrado en Instagram:

El colombiano también tiene una fundación, que él califica como una de sus mejores inversiones: “Trabajamos en la transformación de los jóvenes, y sus familias, de la mano de Dios por medio de programas sociales”, dice en la cuenta de Instagram de la Fundación Juan Cuadrado.

El jugador es una persona creyente, que siempre ha depositado su confianza en la religión y considera que Jesús es su “panita”.