No ha sido una experiencia del todo gratificante para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, después de que a principio de año escogiera este exótico destino luego de salir del Manchester United por la puerta de atrás.

Y es que hace unos días el astro portugués fue noticia por la dura falta que le cometió a Gustavo Cuéllar en el clásico entre Al-Nassr y Al Hilal, la cual muchos aficionados calificaron como un movimiento de lucha libra.

Incluso, durante ese partido, CR7 también fue centro de críticas por el gesto obsceno que hizo cuando salía del campo de juego, mientras la hinchada rival coreaba el nombre de Lionel Messi.

Ahora bien, la leyenda del Real Madrid está nuevamente en el ojo del huracán por la dura reacción que tuvo con el banquillo de su equipo, Al-Nassr, durante el juego que se disputó este lunes contra el Al-Wahda.

El delantero de la Selección de Portugal manifestó su disgusto con el cuerpo técnico en la mitad de tiempo, cuando perdían el encuentro por la mínima diferencia, pues era consciente de que el resultado les estaba costando la clasificación a la final de la King’s Cup.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time 😳pic.twitter.com/gC3nzkgTzR

— Sky Sports (@SkySports) April 24, 2023