En la actualidad el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo argentina Georgina Rodríguez se perfilan como la pareja de multimillonarios más famosa y querida por gente en todo el mundo, especialmente en los países hispanohablantes.

(Vea también: Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, dijo qué come para lucir esbelta)

A través de sus redes sociales tanto Ronaldo como Georgina dejan entrever una parte de lo lujosa que es su vida y las comodidades que sus posiciones les han permitido tener, tanto para ellos como para sus hijos.

¿Cristiano Ronaldo se separará de Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo tiene 6 hijos, las dos menores con Georgina y los 4 mayores de relaciones anteriores. Sin embargo, la modelo ha dicho que se ha creado una relación tan fuerte que ve a todos los niños como sus propios hijos.

En 2016 cuando Georgina Rodríguez trabajaba en una de las tiendas Gucci fue sorprendida por un hombre muy alto, casi dos metros y, muy guapo, era Cristiano Ronaldo. Desde aquel saludo, Georgina y Cristiano hicieron clic, intercambiaron números de teléfono y él empezó a escribirle para invitarla a salir.

Desde allí, la pareja ha sido inseparable y se han visto muy unidos teniendo en cuenta el fallecimiento de una de sus hijas.

Sin embargo, ahora la prensa de Portugal ha dicho que Cristiano y Georgina Rodríguez estarían atravesando una crisis de pareja.

Según el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas, un psicólogo invitado para analizar la actualidad la pareja desde su llegada a Medio Oriente, las cosas no estarían bien.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”, señaló Quintino Aries en la cadena local CMTV.

De otro lado, uno de los periodistas que hace parte del segmento televisivo dio detalles de la razón por la que CR7 no estaría cómo y feliz con su actual relación. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo Nascimento.

Por otro lado Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista, en el programa de la televisión de Portugal que “hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”.

(Lea también: Cristiano Ronaldo habría pagado por conocer a dos famosas mujeres, ¿quiénes son?)

No obstante y a pesar de estas palabras, Filipa Castro, amiga de Cristiano defendió la relación de los famosos: “Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”.

Cabe destacar que, la revista del corazón TV Guia agregó que la crisis entre ambos abrió una gran brecha entre Georgina y su suegra Dolores, de 68 años, con quien dicen que se llevaba muy bien y ahora la relación se ve distanciada.