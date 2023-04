Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen sonando en redes sociales, especialmente por la segunda temporada de la serie biográfica de la empresaria de 29 años, donde muestra sus lujos y millonarias adquisiciones. Actualmente, la pareja completa casi siete años de relación y dos hijas juntos, Alana y Bella Esmeralda, la hija menor que ya goza de varios lujos, además crían juntos a los otros tres hijos que ya tenía el futbolista.

(Lea también: Cristiano Ronaldo podría ser deportado de Arabia por gesto obsceno; le recordaron a Messi)

Mientras Cristiano y su familia viven actualmente en Arabia Saudita, gracias a su fichaje con el equipo de la Liga Profesional Saudí, Al-Nassr Football Club; él y su pareja protagonizan un nuevo rumor sobre el pasado sentimental del portugués de 38 años. Rod Thornley, masajista del jugador en su primera etapa en Manchester United (entre 2003 y 2009), contó detalles de las ‘locuras’ que llegó a hacer Cristiano por “amor”, mucho antes de establecerse en una relación seria con la madre de sus dos hijas menores.

View this post on Instagram A post shared by Kimberly Wyatt (@kimberlywyatt)

“Mientras veía Factor X, me preguntó si podía conseguir el número de Kimberly Wyatt. Le pregunté: ‘¿Y qué hay para mí? Te consigo números y no recibo nada a cambio’. Él me dijo: ‘Está bien, ¿quieres mi coche? Si me voy al Real Madrid, te vendo mi coche a mitad de precio’”, comentó al diario The Sun.