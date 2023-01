La información la reveló la mamá de los hijos de ‘CR7’ en un ‘post’ de Instagram, donde compartió la foto con la publicidad de los nuevos capítulos de su historia. En la imagen aparece la famosa vestida de negro, luciendo lujosas joyas y con una tarjeta de banco en la mano.

Sobre la fotografía se lee la frase “vamos a por el doblete”, para hacer referencia a que la temporada 2 de ‘Soy Georgina’ está a semanas de estrenarse. También se menciona la plataforma de ‘streaming’ a la que llega y el mes en que la producción estará ahí. Se comenta que en esta ‘Gio’ Rodríguez hablará hasta de la muerte de su hijo.

Cuándo sale la temporada 2 de ‘Soy Georgina’

En la publicidad se lee que la serie sobre la esposa de Cristiano Ronaldo estará en Netflix desde “marzo 2023”. Lo que no se especifica en la ‘promo’ es el día exacto, por lo que se mantiene la expectativa.

El anunció de que Georgina estará “de vuelta al terreno de juego” con los nuevos episodios encantó a decenas de usuarios de Instagram, que la felicitaron y hasta la defendieron de sus detractores. Y es que en varios comentarios “los envidiosos”, como llamaron a sus críticos, empezaron a atacar a la mujer del ‘Bicho’, por lo que otros hicieron las veces de su ‘abogado’ (gratis) y terminó armándose una polémica entre ellos.

El cruce de mensajes entre seguidores de Rodríguez dejó frases a favor de ella como: “Por qué tanta gente envidiosa en los comentarios, si no les gusta, pues no la vean y ya” y “si hubieras visto la serie sabrías que ella hace cosas para cambiar el mundo.[…] Pero mejor es criticar cuando no saben de qué caraj@ hablan”.

Contrario a eso, entre sus detractores y los de la serie en la que ha aparecido ‘CR7’ hubo varios que la calificaron a ella de mantenida, materialista y de “no tener contenido de valor”, pese a su “posición privilegiada” donde podría “hacer grandes cosas por un mundo mejor” para sus hijos. También algunos le sacaron en cara que es lo que es hoy por Cristiano Ronaldo y sus millones.