La lujosa vida que lleva la pareja junto a sus 4 hijos parece salida de una telenovela. El equipo Al-Nassr firmó con el astro portugués el contrato más caro en la historia del fútbol, que además le aseguró al jugador ser la imagen de Arabia Saudita en su próxima candidatura al Mundial 2030.

La modelo española y su familia disfrutan ahora de una mansión que tiene en su interior hasta una cascada. Pero ese nuevo cambio de vida también le ha traído algunos disgustos a Rodríguez, porque sus detractores critican cualquier paso en falso que da.

[Video] Georgina Rodríguez es criticada en redes por su pronunciación del inglés

La modelo dio una entrevista en la gala de los Joy Awards 2023 en Arabia Saudita y aunque se lanzó al agua para responder en ese idioma, su pronunciación fue criticada por los internautas en redes sociales.

En un video compartido en TikTok por el medio Alarabiya, se aprecia a Rodríguez dando declaraciones sobre su nueva vida en ese país:

“Hola, estoy muy feliz de estar acá. Mi familia y yo estamos muy contentos”.

Cuando la periodista le preguntó por el tiempo que tardó su diseñador y amigo, Ali Karoui, en confeccionar el vestido, la modelo apenas pudo contestar: “I tell veinticuatro hours before. It’s a dream”, frase que no muchos entendieron.

El clip evidencia la incomodidad de la esposas de Cristiano Ronaldo por su limitado vocabulario y por no expresar de manera eficiente el mensaje que quería entregar.

Algunos internautas se burlaron con dureza del bajo nivel de pronunciación de la española lanzando dardos como estos: “Ahora que tiene todo el dinero del mundo pudo tomar clases de inglés hace rato”, “¿Soy yo la única que no entiende nada de lo que dice?”.