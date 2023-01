A finales de diciembre de 2022, se conoció que Cristiano Ronaldo firmó un contrato millonario con el Al-Nassr saudí, luego de su comentada salida del Manchester United en noviembre.

Este cambio en el mundo deportivo del portugués, también afectó a su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos, quienes podrán tener una vida un poco más cómoda de la que ya tenían.

Si bien, la novia del futbolista ha indicado en varias oportunidades ser muy familiar, al parecer, no es del todo cierto, ya que una de sus hermanas ha indicado que está pasando por una difícil situación económica y Georgina no ha querido ayudarla.

Hermana de Georgina Rodríguez estaría pasando hambre

En una reciente entrevista para el programa ‘Espejo Público’, del canal español Antena 3, Patricia Rodríguez, hermana de la ‘influenciadora’, aseguró estar en la ruina y que siente dolor porque la pareja de Cristiano no se ha acercado a ella y a sus hijos para darles una mano.

“No sé si es que se avergüenzan de mí”, indicó la mujer, y agregó que no tiene para comer, y que cuando lo hace es porque sus vecinos la ayudan.

Asimismo, aseguró que la última vez que habló con Georgina fue hace tres años por la muerte de su padre. También contó que solo una vez le ha pedido ayuda por el bien de sus tres hijos.

“Yo la llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que se encargara directamente. Yo en ningún momento le he pedido dinero, y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, sostuvo entre lágrimas.

Patricia Rodríguez contó que ella se quedó huérfana de madre a los 11 años, y que su papá estuvo en prisión por mucho tiempo porque era traficante.

“Me quedé sin madre a los 11 años, nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho”, cuenta.