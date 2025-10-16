El golf colombiano atraviesa un momento de crecimiento sostenido. En los últimos años, el país ha visto surgir nuevas figuras que destacan en torneos internacionales y un interés importante por este deporte en distintos sectores, incluido el académico.

En ese contexto, el Club Hatogrande, al norte de Bogotá, será el escenario este 17 de octubre de un evento que busca fortalecer ese vínculo: la Primera Copa Ryder Universitaria de Colombia, presentada por TaylorMade y patrocinada por Zeekr y TopMaster Golf.

La competencia reunirá a estudiantes de la Universidad de los Andes y la Universidad CESA en un enfrentamiento inédito que adaptará el tradicional formato de la Ryder Cup, una de las competiciones más prestigiosas del golf mundial.

Serán 80 jugadores en total —40 por cada institución— quienes medirán su destreza, precisión y espíritu de equipo en una jornada que aspira a abrir una nueva etapa para el golf universitario en el país.

Más allá de los resultados, la iniciativa pretende crear una plataforma sólida para descubrir nuevos talentos y promover la práctica del golf entre jóvenes que, además de formarse académicamente, buscan en el deporte una herramienta de disciplina y superación.

Los organizadores destacan que esta primera edición también busca integrar la academia con el mundo deportivo y empresarial, impulsando valores como el juego limpio y la excelencia.

“Para TaylorMade es un orgullo ser parte de esta competencia que nos permitirá identificar los futuros representantes del golf colombiano”, expresó Jorge Vargas, gerente de marketing de TMAGOLF, distribuidor de la marca en el país. En la misma línea, Sebastián Gómez, líder de marketing de Zeekr Colombia, señaló que el golf fomenta la sana competencia y contribuye a la formación integral de los estudiantes.

La producción deportiva estará a cargo de GolfMedia, compañía que busca consolidar este torneo como un referente anual en el calendario universitario.

Con el impulso de marcas aliadas y el respaldo de las instituciones educativas, la Copa Ryder Universitaria podría convertirse en un semillero clave para el desarrollo del golf nacional y una oportunidad para que los futuros profesionales demuestren que la excelencia también se construye en los campos verdes.

