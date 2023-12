La victoria de Camilo Villegas en el Bermuda Championship fue una de las más celebradas por parte de los colombianos en 2023, pues ese triunfo significó el fin de una sequía de 9 años sin levantar un trofeo y el primer campeonato del golfista luego de lo que ocurrió con su hija.

(Ver también: Camilo Villegas volvió a la gloria en el PGA Tour: volvió a ganar después de 9 años)

Mía, de apenas 22 meses de edad, tuvo un cáncer que le afectó el cerebro y la columna vertebral, por lo que pese a las quimioterapias y a una importante cirugía, no aguantó y falleció en 2020, dejando uno de los momentos más dolorosos en la vida del deportista.

Sin embargo, el golfista supo recomponer su vida y ese desafortunado hecho le ha dado fuerzas para ser mejor cada día, para ayudar a más personas que pasan por situaciones familiares y para encontrar nuevamente un rumbo en su carrera deportiva, pues desde que Mía falleció, Villegas cambió su rutina y su entrenamiento y eso por fin dio resultados.

No obstante, más allá de que Villegas se muestra fuerte y optimista siempre que habla del suceso con su hija, igual esto todavía lo afecta de gran manera, pues cuando se refiere a los momentos en los que se fue y cómo piensa en ella en cada instante de su vida, las lágrimas salen de sus ojos y le toca tomar una pausa para continuar.

De hecho, esto le ocurrió en diálogo con la periodista española Eva Rey, a quien le contó esos momentos complicados que vivió junto a su hija en el año de la pandemia.

Cuando metió la bola en el último hoyo para volver a ganar luego de nueve años, lo primero que hizo Villegas fue mirar al cielo y dedicarle unas palabras a Mía: “Es curioso. En realidad le di las gracias. Finalmente meto el hoyo y vuelvo a mirar arriba y le dijo ‘gracias de nuevo’. Fue bonito”.

Pero luego recordó cómo fueron los momentos previos al fallecimiento de Mía y ahí fue que no aguantó más las ganas de llorar y la tristeza se hizo evidente.

“Cuando la quimioterapia ya no estaba funcionando, me acuerdo que el médico nos está hablando y Mía empieza a convulsionar. Después de eso dije ‘Mía no tienes que seguir luchando si eso es lo que sientes y si estás tranquila, descansa’. Y bueno, terminó como terminó, yo creo que ella ya estaba cansada y, por lo tanto, no está físicamente con nosotros, pero siempre está en nuestros corazones”, dijo Villegas.