Si hay un deportista que ha tenido problemas grandes e importantes en su vida es Camilo Villegas, el golfista colombiano más importante de la historia, quien en 2020, desafortunadamente, perdió a su hija Mia de tan solo 22 meses debido a un complicado cáncer cerebral.

(Ver también: Llega el torneo de golf más importante de Colombia: así puede verlo… o hasta participar)

Esto tuvo un impacto muy fuerte en la vida de Villegas y de su esposa, pues desapareció por un tiempo del radar, duró mucho tiempo sin conseguir resultados importantes y las cosas no marchaban como debían.

Sin embargo, en diálogo con W Radio, Villegas confesó que todo era parte del camino de la vida, ya que luego de vivir el duelo, sabía que tenía un proceso que debía cumplir de a pocos para volver a recuperar las mejores sensaciones tanto en su vida personal como en su carrera deportiva, al punto de que por fin, nueve años después, consiguió su quinto título en el PGA Tour.

Sobre este resultado, Villegas dijo: “La verdad, obviamente muy contento con todo lo que ha venido pasando. Han sido dos semanas muy importantes, con buenos resultados, pero hoy me desperté y pensaba que la verdad lo bonito no fue el resultado de estas dos semanas, sino lo que se ha venido haciendo en todo este tiempo, porque hace mucho tiempo no ganaba un trofeo y por momentos uno deja de creer en sí mismo”.

Lee También

Y agregó: “La vida da muchas vueltas y la aventura continúa, así que estoy muy contento de volver al PGA Tour. Me hace feliz saber que he ganado torneos en tres décadas diferentes, en los 2000, 2010 y ahora 2020, de modo que orgulloso de ser colombiano, de seguir creciendo y bueno, esto sigue día a día”.

Ahora, más allá de los buenos resultados que tuvo, Villegas aseguró que igual hubo momentos en donde no encontraba el rumbo, por lo que se sentía perdido y hasta pensó en abandonar el golf en algún momento, pero el acompañamiento que tuvo tanto de su familia como de profesionales fue clave.

“Tengo que ser sincero, por momentos sí dejé de creer. Sentí que me metía en un laberinto en el que no tenía salida, tanto en lo profesional como en lo personal, pero tengo que aclarar que he sido muy afortunado y en todos esos momentos complicados he podido afrontarlos con recursos, con apoyo y con un equipo alrededor mío que muchas personas en el mundo no tienen”, comentó.

(Ver también: Tiger Woods, nuevo miembro del club de los multimillonarios: ¿cuánto dinero tiene?)

Cuándo vuelve a jugar Camilo Villegas

Ahora, como él mismo dijo, la vida sigue y aunque ganó un torneo muy importante, casi de inmediato tuvo que ponerse a trabajar para su siguiente reto, el RSM Classic, que se disputará en Georgia, Estados Unidos, del 16 al 19 de noviembre, un torneo muy importante porque entregará más de 8 millones de dólares en premios.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.