Echavarría selló una jornada final de ensueño en el Puerto Rico Open de golf, uno de los torneos más importantes de ese deporte en el continente americano.

El antioqueño tuvo una jornada final con 68 golpes (4 bajo el par) y se coronó campeón con un total de 267 golpes (21 bajo el par) en el torneo que se llevó a cabo en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Puerto Rico.

Esta fue la celebración del deportista colombiano:

Aunque la actuación del colombiano ya llamaba la atención, una imagen que causó risas fue la del momento de la celebración con el trofeo de ese importante evento deportivo.

Echavarría tomó el trofeo, se lo puso en la entrepierna e hizo una cara de risa como la que hizo Emiliano ‘Dibu’ Martínez con el Guante de Oro, en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

La acción fue replicada por medios como ESPN, que no dejaron pasar por alto cómo el colombiano celebró al estilo del arquero que se coronó campeón del mundo en Catar.

En esa red social, varias personas señalaron la ironía de que fueran justamente algunos colombianos los que más lloraban con las acciones del portero argentino.

Otros señalaron cómo las acciones de Martínez dividieron a los que celebran libremente un título y los que por falsa moral se quejan, sin importar la nacionalidad.

Este fue el momento en el que el portero argentino celebró luego de quedarse con ese importante galardón:

"Lo había hecho en la Copa América por todo lo que había pasado y justo cuando me dieron el guante de oro los chicos me dijeron 'a que no lo hacés de nuevo'. Fue una apuesta. Culpa de ellos. No estoy orgulloso de eso"

