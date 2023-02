La Fifa anunció este miércoles los tres finalistas a mejor arquero en los premios ‘The Best’ en el ámbito masculino y femenino. En esta lista figuran porteros como ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el marroquí Yassine Bono (Sevilla) y el belga Thibaut Courtois (Real Madrid).

El gran favorito para ganar dicho galardón es el portero de la Selección Argentina, quien en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 obtuvo el guante de oro, imponiéndose precisamente ante el belga y el marroquí.

(Lea también: Nuevo experimento del VAR se puso a prueba en el Mundial de Clubes; todos oyen al árbitro)

Dibu Martínez, Courtois y Bono; los tres arqueros nominados para el premio FIFA The Best.

Por otro lado, en la rama femenina las finalistas son Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Femenino), la inglesa Mary Earps (Manchester United WFC) y la chilena Christiane Endler (Olympique Lyonnais). La sorpresa es que se quedó por fuera de la lista la portera española Sandra Paños, quien juega en el Barcelona.

Here are your finalists for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper Award! 🤩

🇩🇪 @Berger_Ann

🇨🇱 @TIANEendler

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 8, 2023