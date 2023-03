El atacante del Real Madrid dejó una controversial historia en esa red social en la que expresa su molestia tras perder el premio The Best de la Fifa como el mejor jugador del 2022.

El francés añadió un listado de los premios individuales y colectivos que ganó el año pasado y agregó una foto sentado riendo.

Esta es la historia de Benzema:

Messi told Benzema to go to sleep 😭 pic.twitter.com/mt9dCUcPov

— MC (@CrewsMat10) March 1, 2023