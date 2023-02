El argentino fue escogido por encima de Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que fue la sorpresa de Qatar 2022, y de Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid que ganó la Champions League.

Al recibir su trofeo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez agradeció a sus compañeros de Argentina, en especial al técnico Lionel Scaloni por convocarlo, y los del Aston Villa por el apoyo.

No obstante, dio un especial agradecimiento a su familia, que lo puso sentimental.

El mejor arquero de la Fifa 2022 aseguró que siempre le preguntan quiénes son sus ídolos, o a qué arquero veía cuando era niño, pero él no sigue a alguno en especial.

“Y yo siempre digo: ver a mi mamá limpiar edificios, ocho, nueve horas.. ver a mi papá trabajar… la verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos“, declaró con la voz entrecortada y los ojos aguados, como se aprecia a continuación:

✍️ DIBU MARTÍNEZ, THE BEST. pic.twitter.com/CMQ5RITRiJ

— TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2023