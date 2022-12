Karim Benzema le puso punto final a su vinculación deportiva con la Selección de Francia. Con un total de 37 goles, ‘el Gato’ se despidió del país en el cual vivió un sinfín de experiencias.

Por medio de sus redes sociales, Karim Benzema manifestó: “¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”. Dicha declaración, afirmó que no seguirá defendiendo los colores de la delegación gala.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022